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РИА Новости

Ярославский губернатор выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП

19:13 14.09.2019
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© фото очевидцаСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© фото очевидца
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи с ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь и пострадали 29 человек.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Соболезную родным и близким семерых погибших в страшной аварии под Гаврилов-Ямом. Сейчас наша главная задача, чтобы число жертв не возросло", - написал Миронов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что для доставки их в больницы региона к месту происшествия стянули максимально возможное количество медицинских бригад. Подключились и специалисты федерального медико-биологического агентства России, которые в этот момент проводили медосмотр в Гаврилов-Яме. Готовились задействовать и санавиацию, однако необходимости в этом не возникло.
По информации губернатора, наиболее тяжелое состояние у пятерых человек, которые сейчас находятся в областной и соловьевской больницах.
"Уверен, что наши медики смогут стабилизировать состояние каждого пациента. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь, чтобы потерпевшие смогли максимально безболезненно справиться с этой ситуацией", - отмечает Миронов.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 18:24РИА Новости
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
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УМВДДмитрий МироновРоссияЯрославская областьЯрославльПроисшествия
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