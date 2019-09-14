Ярославский губернатор выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи с ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь и пострадали 29 человек.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Соболезную родным и близким семерых погибших в страшной аварии под Гаврилов-Ямом. Сейчас наша главная задача, чтобы число жертв не возросло", - написал Миронов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что для доставки их в больницы региона к месту происшествия стянули максимально возможное количество медицинских бригад. Подключились и специалисты федерального медико-биологического агентства России, которые в этот момент проводили медосмотр в Гаврилов-Яме. Готовились задействовать и санавиацию, однако необходимости в этом не возникло.

По информации губернатора, наиболее тяжелое состояние у пятерых человек, которые сейчас находятся в областной и соловьевской больницах.