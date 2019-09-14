На акции "желтых жилетов" в Нанте задержали не менее 26 человек

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек задержали в ходе протестов "желтых жилетов" в городе Нант на западе Франции, сообщает префектура полиции.

По данным радиостанции France Info, всего в протестах в Нанте приняли участие 1800 человек. При этом в ходе акций протестующие вступали в конфронтацию с сотрудниками полиции и крушили витрины.

В Париже в субботу протестовали значительно меньше людей: там собрались около 500 человек, акция прошла без инцидентов.