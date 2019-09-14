На акции "желтых жилетов" в Нанте задержали не менее 26 человек

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек задержали в ходе протестов "желтых жилетов" в городе Нант на западе Франции, сообщает префектура полиции.
По данным радиостанции France Info, всего в протестах в Нанте приняли участие 1800 человек. При этом в ходе акций протестующие вступали в конфронтацию с сотрудниками полиции и крушили витрины.
В Париже в субботу протестовали значительно меньше людей: там собрались около 500 человек, акция прошла без инцидентов.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.