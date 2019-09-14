Медведчук раскритиковал процедуры в украинском законе "О регламенте"

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что процедуры в законе "О регламенте" на Украине можно охарактеризовать как бюрократические.

Ранее заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в украинском парламенте должен быть принят новый закон о регламенте. Он отметил, что "самая большая ошибка – то, что за 28 лет мы не получили нормального регламента Верховной рады Украины".

"Не все, но отдельные процедуры в законе "О регламенте" можно охарактеризовать как бюрократические. Но если идти по пути максимального упрощения, то неизвестно, какой продукт в виде законодательных актов, а значит, регулирования правовых отношений в стране, мы в итоге получим", - написал в субботу на своей странице в Twitter Медведчук.

В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.