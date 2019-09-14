Эксперт рассказал, что подтолкнуло "Русский экзархат" присоединиться к РПЦ

МОСКВА, 14 сен, РИА Новости, Артем Буденный. Воссоединение части Архиепископии западноевропейских приходов и Русской православной церкви - это "результат безумия" Константинопольского патриарха Варфоломея, который пытался превратить все русские приходы в греческие, сообщил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии и межсоборного присутствия Московского патриархата Аркадий Малер.

Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. В ноябре прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей ликвидировал экзархат, который до этого десятилетиями был в составе Константинопольской церкви. Архиепископия не согласилась с этим решением, начав переговоры с другими поместными церквами о присоединении к ним.

В конце августа Константинополь выдал архиепископу Иоанну "отпускную грамоту", заявив, что он больше не может управлять структурой, а все решения ее руководящих органов будут недействительными. В свою очередь владыка Иоанн заявил, что решение Константинополя недействительно и по своему уставу, а также по светским законам Франции, где зарегистрирована Архиепископия, патриарх Варфоломей не имеет права вмешиваться во внутренние дела структуры.

"Это событие в большой степени - результат безумия самого патриарха Варфоломея, который решил превратить все русские приходы в греческие. Поэтому даже верную часть своей церкви, как русские приходы Константинопольского патриархата, он сделал своими недругами. Это не русофилы, они не мечтали вернуть в русскую церковь, но патриарх Варфоломей указал им на дверь. Они были вынуждены определиться со своими позициями, чего до этого делать не собирались", - сказал Малер РИА Новости в субботу.

Он уточнил, что для Архиепископии западноевропейских приходов было очень важно сохранить "некую автономию" в Западной Европе: они позиционировали себя как приходы, наследующие дореволюционную Русскую церковь.

"Среди русских приходов Константинопольского патриархата будет разгораться дискуссия о том, что делать дальше, потому что там их будут превращать в греков и заставят забыть свою русскую идентичность", - считает Малер.

Он полагает, что ситуация с "Русским экзархатом" позволяет понять истинные намерения Константинополя и на Украине.

"Патриарх Варфоломей мог бы хотя бы имитировать хоть какое-то понимание того, что наша церковь не имеет национальных границ - они территориальные, и в любой поместной православной церкви могут пребывать люди всех национальностей, сохраняя национальную идентичность во всей ее полноте. Теперь мы понимаем, что в Константинопольском патриархате это невозможно. Это колоссальный удар по имиджу Фанара (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата - ред.) - в том числе на Украине", - считает эксперт.

По его мнению, даже те "наивные украинцы", которые считали, что Константинопольский патриархат несет им какую-то свободу, независимость, "атмосферу вселенской церкви", лишний раз убедятся, что это совсем не так.