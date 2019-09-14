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РИА Новости

СМИ сообщили о проблемах с экспортом саудовской нефти из-за атаки на НПЗ

18:50 14.09.2019
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© AFP 2019 / Marwan NaamaniДобыча нефти в Саудовской Аравии
Добыча нефти в Саудовской Аравии
© AFP 2019 / Marwan Naamani
Добыча нефти в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Производство и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились из-за атак беспилотников на два НПЗ компании Saudi Aramco, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. МВД Саудовской Аравии заявило о локализации пожаров, но ряд СМИ сообщает, что огонь пока не ликвидирован. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
По словам источника агентства, в результате атак производство могло сократиться на 5 миллионов баррелей в день, что составляет почти половину объема добычи нефти Саудовской Аравии.
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Хуситы заявили, что использовали десять БПЛА при ударе по саудовским НПЗ
Ранее хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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Кадыров осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии
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Saudi AramcoСаудовская АравияЙеменВ мире
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