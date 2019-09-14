СМИ сообщили о проблемах с экспортом саудовской нефти из-за атаки на НПЗ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Производство и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились из-за атак беспилотников на два НПЗ компании Saudi Aramco, сообщает агентство Производство и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились из-за атак беспилотников на два НПЗ компании Saudi Aramco, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. МВД Саудовской Аравии заявило о локализации пожаров, но ряд СМИ сообщает, что огонь пока не ликвидирован. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

По словам источника агентства, в результате атак производство могло сократиться на 5 миллионов баррелей в день, что составляет почти половину объема добычи нефти Саудовской Аравии.

Ранее хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.