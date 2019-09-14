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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП в Ярославской области

18:28 14.09.2019
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© фото очевидцаСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© фото очевидца
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь и пострадали 30 человек.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей.
"Святейший патриарх Кирилл скорбит по жертвам этой трагедии и молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших", - написал в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что Ярославская митрополия "оказывает посильную помощь всем, кого коснулось это горе". "Во все больницы, где находятся пострадавшие, направлены священнослужители. Во всех храмах будут отслужены молебны о выздоровлении пострадавших и панихиды об упокоении усопших", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеДТП с автобусом под ЯрославлемУМВДНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЯрославская областьОбщество
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