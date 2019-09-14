Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП в Ярославской области

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь и пострадали 30 человек.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей.

"Святейший патриарх Кирилл скорбит по жертвам этой трагедии и молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших", - написал в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что Ярославская митрополия "оказывает посильную помощь всем, кого коснулось это горе". "Во все больницы, где находятся пострадавшие, направлены священнослужители. Во всех храмах будут отслужены молебны о выздоровлении пострадавших и панихиды об упокоении усопших", - говорится в сообщении.