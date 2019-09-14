Семь миллионов человек поучаствовали в праздновании Дня города в Москве

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 7 миллионов человек поучаствовали в праздновании Дня города в Москве 7 и 8 сентября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Москва развивается как флагман событийного туризма. Например, буквально на прошлой неделе у нас за два дня празднования Дня города столичные площадки посетили более 7 миллионов человек. Я считаю, что это очень хорошая цифра", - сказала Сергунина на пленарной сессии "В выигрыше все: стратегии развития туризма в глобальных городах" на московской выездной программе 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

Она также отметила, что при этом главная задача - равномерная загрузка города событийным туризмом. По ее словам, в первую очередь, это даёт возможность экономически развиваться.

"Сейчас у нас достаточно четко прослеживается корреляция между событийными мероприятиями и загрузкой гостиниц... Это дает возможность в плановом, спокойном режиме, а не от сезона к сезону работать ресторанной и другим инфраструктурам, которые находятся во взаимодействии с туристической отраслью", - отметила Сергунина.