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РИА Новости

Семь миллионов человек поучаствовали в праздновании Дня города в Москве

18:18 14.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПразднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 7 миллионов человек поучаствовали в праздновании Дня города в Москве 7 и 8 сентября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
"Москва развивается как флагман событийного туризма. Например, буквально на прошлой неделе у нас за два дня празднования Дня города столичные площадки посетили более 7 миллионов человек. Я считаю, что это очень хорошая цифра", - сказала Сергунина на пленарной сессии "В выигрыше все: стратегии развития туризма в глобальных городах" на московской выездной программе 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).
Она также отметила, что при этом главная задача - равномерная загрузка города событийным туризмом. По ее словам, в первую очередь, это даёт возможность экономически развиваться.
"Сейчас у нас достаточно четко прослеживается корреляция между событийными мероприятиями и загрузкой гостиниц... Это дает возможность в плановом, спокойном режиме, а не от сезона к сезону работать ресторанной и другим инфраструктурам, которые находятся во взаимодействии с туристической отраслью", - отметила Сергунина.
Празднование Дня города на бульварах столицы
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Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН (UNWTO) впервые проходит в России. На Московскую выездную программу в рамках 23-й сессии Генассамблеи, которая проходит в столице 14-15 сентября, зарегистрировались более 270 делегатов из 60 стран мира.
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