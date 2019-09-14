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РИА Новости

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница объяснила, почему не выходит на работу

18:12 14.09.2019 (обновлено: 19:28 14.09.2019)
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© Фото : Официальный портал Иркутской области/ (фото Андрея Федорова и Александра Шудыкина)Ирина Алашкевич на областном фестиваль "Байкальская пресса-2018"
Ирина Алашкевич на областном фестиваль Байкальская пресса-2018
© Фото : Официальный портал Иркутской области/ (фото Андрея Федорова и Александра Шудыкина)
Ирина Алашкевич на областном фестиваль "Байкальская пресса-2018". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Тулуна, объяснила, почему не выходит на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В разговоре с чиновницей журналист телеканала указал, что она должна была вернуться на рабочее место 6 сентября. Однако Алашкевич заявила, что ее отпуск еще не закончился. На вопрос, вернется ли она на работу, глава пресс-службы не ответила.
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"Выходите, пока я милицию не вызвала", — пригрозила чиновница.
В середине августа в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о людях, пострадавших от паводка в Иркутской области. Комментируя приезд президента Владимира Путина в Приангарье, она назвала жителей Тулуна "бичевней" и добавила, что они одеты так, будто имеют "два класса образования". В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница заявила РИА Новости, что запись сфальсифицирована.
Губернатор области Сергей Левченко организовал служебное расследование. Экспертиза обнаружила в аудиозаписи признаки монтажа. В пресс-службе главы региона заявили о необходимости проведения дополнительной проверки.
В начале сентября стало известно, что Алашкевич находится в отпуске.
По словам Владимира Путина, подобные высказывания в адрес пострадавших от наводнения недопустимы. Если чиновница действительно так сказала, то она "непорядочный человек", отметил президент. Глава государства выразил надежду на то, что Левченко примет соответствующее решение в данной ситуации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что если Алашкевич выйдет на работу из отпуска в прежнем качестве, то это вызовет вопросы.
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова
13 октября 2018, 08:00РИА Новости
Чиновница разозлила главного человека в России и потеряла все
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Сергей ЛевченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинИркутская областьТулунОбщество
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