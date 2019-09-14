Оскорбившая жителей Тулуна чиновница объяснила, почему не выходит на работу

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Тулуна, объяснила, почему не выходит на работу. Об этом сообщает Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Тулуна, объяснила, почему не выходит на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ

В разговоре с чиновницей журналист телеканала указал, что она должна была вернуться на рабочее место 6 сентября. Однако Алашкевич заявила, что ее отпуск еще не закончился. На вопрос, вернется ли она на работу, глава пресс-службы не ответила.

"Выходите, пока я милицию не вызвала", — пригрозила чиновница.

В середине августа в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о людях, пострадавших от паводка в Иркутской области. Комментируя приезд президента Владимира Путина в Приангарье, она назвала жителей Тулуна "бичевней" и добавила, что они одеты так, будто имеют "два класса образования". В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница заявила РИА Новости, что запись сфальсифицирована.

Губернатор области Сергей Левченко организовал служебное расследование. Экспертиза обнаружила в аудиозаписи признаки монтажа. В пресс-службе главы региона заявили о необходимости проведения дополнительной проверки.

В начале сентября стало известно, что Алашкевич находится в отпуске.