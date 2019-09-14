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РИА Новости

Центральный аппарат СК проконтролирует расследование ДТП под Ярославлем

18:05 14.09.2019 (обновлено: 19:17 14.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по ДТП с автобусом под Ярославлем, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
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"По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Бастрыкин поручил в сжатые сроки провести весь спектр следственных мероприятий для выяснения причин и условий аварии, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей.
"Следствие обращается ко всем автовладельцам с видеорегистраторами и находящимися на участке дороги в момент аварии с просьбой предоставить кадры для детального изучения всех обстоятельств как во время, так и предшествующих трагедии", - добавляется в сообщении.
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ДТП с автобусом под ЯрославлемСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияЯрославская областьПроисшествия
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