Центральный аппарат СК проконтролирует расследование ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по ДТП с автобусом под Ярославлем, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России", - говорится в сообщении

Сообщается, что Бастрыкин поручил в сжатые сроки провести весь спектр следственных мероприятий для выяснения причин и условий аварии, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей.

"Следствие обращается ко всем автовладельцам с видеорегистраторами и находящимися на участке дороги в момент аварии с просьбой предоставить кадры для детального изучения всех обстоятельств как во время, так и предшествующих трагедии", - добавляется в сообщении.