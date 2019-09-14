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РИА Новости

При пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы погиб человек

17:59 14.09.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе двое детей, при пожаре в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
"При тушении пожара были спасены пять человек, из них двое детей. Из пяти спасенных один человек скончался, четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что очаг пожара находился в квартире на 12-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Зюзинская.
В 16.59 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Обстоятельства пожара выясняются.
Работа пожарно - спасательного центра
Вчера, 09:00РИА Новости
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МЧС РФМоскваРоссияПроисшествия
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