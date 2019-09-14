При пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы погиб человек

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе двое детей, при пожаре в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

"При тушении пожара были спасены пять человек, из них двое детей. Из пяти спасенных один человек скончался, четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что очаг пожара находился в квартире на 12-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Зюзинская.