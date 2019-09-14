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РИА Новости

Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

18:21 14.09.2019 (обновлено: 19:16 14.09.2019)
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© www.nannytv.ruСериал "Моя прекрасная няня"
Сериал Моя прекрасная няня
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал сообщения СМИ о том, что актрису Анастасию Заворотнюк отключили от интенсивной терапии. Об этом сообщает "КП".
По его словам, согласно российскому законодательству, это невозможно. Врач напомнил, что медики борются за жизнь пациента до конца.
"Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают и риск от медикаментов превышает возможную пользу, — пояснил Рак.
В этом случае врачи дают максимальную дозу лекарств и ждут, сколько пациент может продержаться. При таком исходе человек уже находится без сознания, работа жизненно-важных органов нарушена, дыхание и сердцебиение сбиты.
Анастасия Заворотнюк
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"Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал", — отметил врач.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Актрису якобы ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник из-за крайне тяжелого состояния. Однако ее директор утверждает, что это не так. Он пообещал, что артистка сама прокомментирует сообщения о своей болезни.
Заворотнюк в последний раз общалась с журналистами в начале сентября. Она не захотела говорить о здоровье, но отметила, что не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.
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Анастасия Заворотнюк
Популярные комментарии
Зачем публиковать непроверенную информацию? Если неизвестно, что с ней, зачем вообще что-то писать?
14 сентября, 18:49
sshumov.1973
105013114
Нда...РИА в желтую прессу превратилось. Уже который день публикует информацию на основе одних только слухов. Журналистика, 2019 год.
14 сентября, 19:16
Константин Е
98134013
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