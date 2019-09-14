РПЦ безразлична к возможным попыткам оспорить решение "Русского экзархата"

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. После легализации украинских раскольников и сослужения с ними, любые действия Константинопольского патриархата в каноническом поле не беспокоят РПЦ, в том числе и возможные попытки оспорить возвращение Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе к Московскому патриархату, заявил РИА Новости епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. В ноябре прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей ликвидировал экзархат, который до этого десятилетиями был в составе Константинопольской церкви. Архиепископия не согласилась с этим решением, начав переговоры с другими поместными церквами о присоединении к ним.

В конце августа Константинополь выдал архиепископу Иоанну "отпускную грамоту", заявив, что он больше не может управлять структурой, а все решения ее руководящих органов будут недействительными. В свою очередь владыка Иоанн заявил, что решение Константинополя недействительно и по своему уставу, а также по светским законам Франции, где зарегистрирована Архиепископия, патриарх Варфоломей не имеет права вмешиваться во внутренние дела структуры.

"После того как иерархи Константинопольской церкви совершили кощунственные службы, нарядив в священные одежды мирян, которые заявляют себя, что они священники, хотя таковыми не являются, любые действия Константинополя в каноническом поле нас уже мало беспокоят и мы считаем их несущественными", - сказал епископ.

Другие же поместные православные церкви, по его мнению, отнесутся положительно к возвращению Архиепископии. Хотя это событие, подчеркнул он, является внутренним делом РПЦ.