Легойда: воссоединение с "Русским экзархатом" - это историческое событие

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Воссоединение части Архиепископии западноевропейских приходов и Русской православной церкви - это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Сегодня произошло историческое событие. Как сказано в решении Синода, это событие завершает процесс преодоления церковных разделений зарубежья, которые были порождены революцией и гражданской войной. Это второй этап. А первый был в 2007 году, когда было воссоединение с Зарубежной церковью (Русской православной церковью за границей - ред.). Теперь мы опять вместе", - сказал Легойда в субботу РИА Новости.

При этом пока неизвестно, как много приходов перейдет в состав Русской православной церкви.

"Сколько приходов присоединится – говорить преждевременно. Сейчас речь идет только об обращении владыки Иоанна (Ренетто – ред). Кто к нему присоединится? Мы можем предположить, исходя из голосования, которое недавно было. Две трети не набрали, но больше половины высказались за - это большая часть Архиепископии. Все это живые, значимые приходы, они играют большую роль в духовной жизни Западной Европы", - сказал собеседник агентства.

Представитель Русской церкви не видит проблем с признанием решения части "Русского экзархата" со стороны других поместных православных церквей.

"Речь идет о приходах русской традиции - их переход под юрисдикцию Константинополя никогда не считался канонически правильным. А кроме того, сейчас Константинополь сам распустил Архиепископию. Поэтому не думаю, что могут быть вопросы, сложности с принятием этого решения (о присоединении к РПЦ - ред.) со стороны других поместных православных церквей. Мы здесь в своем праве", - подытожил Легойда.