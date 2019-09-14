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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Легойда: воссоединение с "Русским экзархатом" - это историческое событие

17:45 14.09.2019 (обновлено: 20:14 14.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Воссоединение части Архиепископии западноевропейских приходов и Русской православной церкви - это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Сегодня произошло историческое событие. Как сказано в решении Синода, это событие завершает процесс преодоления церковных разделений зарубежья, которые были порождены революцией и гражданской войной. Это второй этап. А первый был в 2007 году, когда было воссоединение с Зарубежной церковью (Русской православной церковью за границей - ред.). Теперь мы опять вместе", - сказал Легойда в субботу РИА Новости.
При этом пока неизвестно, как много приходов перейдет в состав Русской православной церкви.
"Сколько приходов присоединится – говорить преждевременно. Сейчас речь идет только об обращении владыки Иоанна (Ренетто – ред). Кто к нему присоединится? Мы можем предположить, исходя из голосования, которое недавно было. Две трети не набрали, но больше половины высказались за - это большая часть Архиепископии. Все это живые, значимые приходы, они играют большую роль в духовной жизни Западной Европы", - сказал собеседник агентства.
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Представитель Русской церкви не видит проблем с признанием решения части "Русского экзархата" со стороны других поместных православных церквей.
"Речь идет о приходах русской традиции - их переход под юрисдикцию Константинополя никогда не считался канонически правильным. А кроме того, сейчас Константинополь сам распустил Архиепископию. Поэтому не думаю, что могут быть вопросы, сложности с принятием этого решения (о присоединении к РПЦ - ред.) со стороны других поместных православных церквей. Мы здесь в своем праве", - подытожил Легойда.
Священный синод РПЦ 14 сентября принял в юрисдикцию Московского патриархата главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна, всех клириков и приходы, пожелавшие войти в состав Русской православной церкви. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. Как сообщил архиепископ Иоанн, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.
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Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатМоскваОбществоЗападная ЕвропаНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьЕвропа
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