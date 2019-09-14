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РИА Новости

На экономический форум в ЛНР приехали около 120 делегатов из разных стран

18:39 14.09.2019
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© Фото : пресс-служба Правительства Луганской Народной РеспубликиПредседатель Правительства ЛНР Сергей Козлов открыл IV Экономический форум в столице Республики. 14 сентября 2019
Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов открыл IV Экономический форум в столице Республики. 14 сентября 2019
© Фото : пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Около 120 участников из России, Нидерландов, Палестины, Финляндии, самопровозглашенных ЛНР и ДНР принимают участие в IV экономическом форуме ЛНР "Экономическое развитие Луганской народной республики. Основные направления экономического роста", сообщили журналистам в министерстве экономического развития республики.
Открыл форум в Луганске председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, который поблагодарил всех присутствующих в содействии проведению данного мероприятия.
"Наша главная задача состоит в том, чтобы в сжатые сроки восстановить, модернизировать, и стабилизировать промышленный комплекс ЛНР, создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, развивать и укреплять экономическое сотрудничество с зарубежными странами, повышать инвестиционную привлекательность республики", - сказал Козлов, обращаясь к присутствующим.
Он выразил надежду, что форум предоставит всем участникам новые возможности, заложит основу для дальнейшего перспективного развития деловых контактов, поспособствует расширению бизнес-сотрудничества и улучшения экономического климата ЛНР. Заместитель председателя правительства ДНР Татьяна Переверзева, присутствующая на форуме, выразила уверенность, что ЛНР "продолжит движение вперед к экономической стабильности и процветанию".
"Луганская и донецкая экономики глубоко интегрированы, поэтому наши стремления во многом совпадают. Все положительные изменения в экономике ЛНР идут на пользу и ДНР. Мы будем поддерживать наших друзей и соседей во всех начинаниях так же, как и они поддерживают нас", - сказала Переверзева.
Глава ДНР Денис Пушилин
8 сентября, 14:47РИА Новости
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