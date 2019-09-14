На экономический форум в ЛНР приехали около 120 делегатов из разных стран

ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Около 120 участников из России, Нидерландов, Палестины, Финляндии, самопровозглашенных ЛНР и ДНР принимают участие в IV экономическом форуме ЛНР "Экономическое развитие Луганской народной республики. Основные направления экономического роста", сообщили журналистам в министерстве экономического развития республики.

Открыл форум в Луганске председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, который поблагодарил всех присутствующих в содействии проведению данного мероприятия.

"Наша главная задача состоит в том, чтобы в сжатые сроки восстановить, модернизировать, и стабилизировать промышленный комплекс ЛНР, создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, развивать и укреплять экономическое сотрудничество с зарубежными странами, повышать инвестиционную привлекательность республики", - сказал Козлов, обращаясь к присутствующим.

Он выразил надежду, что форум предоставит всем участникам новые возможности, заложит основу для дальнейшего перспективного развития деловых контактов, поспособствует расширению бизнес-сотрудничества и улучшения экономического климата ЛНР. Заместитель председателя правительства ДНР Татьяна Переверзева, присутствующая на форуме, выразила уверенность, что ЛНР "продолжит движение вперед к экономической стабильности и процветанию".