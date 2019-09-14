ЦИК Туниса заявил о крайне низкой явке на президентских выборах за рубежом

ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Явка на президентских выборах со стороны проживающих за границей жителей Туниса оказалась очень низкой, заявил ливанскому телеканалу Явка на президентских выборах со стороны проживающих за границей жителей Туниса оказалась очень низкой, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen член Независимой избирательной комиссии Набиль аль-Азизи.

"Выборы за границей были слабыми. Число проголосовавших в арабских странах – 4023 человека, то есть 11% (от общего числа зарегистрированных избирателей – ред.)", - заявил каналу аль-Азизи.

По его словам, в Италии на избирательные участки пришли 929 человек, что составляет 1,6% избирателей. Во Франции, где проживают больше всего выходцев из Туниса, проголосовали более шести тысяч человек из общего числа в 200 тысяч избирателей.

По данным канала, голосование за границей проходит в субботу и воскресенье.

Президентские выборы в Тунисе пройдут досрочно 15 сентября в связи с кончиной тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Он скончался 25 июля в военном госпитале на 93-м году жизни. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года. Временно обязанности главы государства исполняет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер.

На должность президента страны претендуют 24 кандидата. Среди главных претендентов на пост президента называют премьер-министра Юсефа Шахеда и министра обороны Абделькерима Збиди.