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РИА Новости

ЦИК Туниса заявил о крайне низкой явке на президентских выборах за рубежом

17:34 14.09.2019
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© AP Photo / Hassan AmmarЖест V на фоне тунисского флага. Архивное фото
Жест V на фоне тунисского флага. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Жест V на фоне тунисского флага. Архивное фото. Архивное фото
ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Явка на президентских выборах со стороны проживающих за границей жителей Туниса оказалась очень низкой, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen член Независимой избирательной комиссии Набиль аль-Азизи.
"Выборы за границей были слабыми. Число проголосовавших в арабских странах – 4023 человека, то есть 11% (от общего числа зарегистрированных избирателей – ред.)", - заявил каналу аль-Азизи.
По его словам, в Италии на избирательные участки пришли 929 человек, что составляет 1,6% избирателей. Во Франции, где проживают больше всего выходцев из Туниса, проголосовали более шести тысяч человек из общего числа в 200 тысяч избирателей.
По данным канала, голосование за границей проходит в субботу и воскресенье.
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Президентские выборы в Тунисе пройдут досрочно 15 сентября в связи с кончиной тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Он скончался 25 июля в военном госпитале на 93-м году жизни. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года. Временно обязанности главы государства исполняет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер.
На должность президента страны претендуют 24 кандидата. Среди главных претендентов на пост президента называют премьер-министра Юсефа Шахеда и министра обороны Абделькерима Збиди.
Предварительные результаты голосования на президентских выборах в Тунисе объявят 17 сентября. Второй тур выборов, в случае необходимости, должен состояться до 3 ноября.
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