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РИА Новости

МИД Британии осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии

17:31 14.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания осуждает атаку йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии и призывает к прекращению подобного рода действий, заявил официальный представитель британского МИД.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. МВД Саудовской Аравии заявило о локализации пожаров, но ряд СМИ сообщает, что огонь пока не ликвидирован. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
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"Британия осуждает безрассудную атаку на нефтеперерабатывающие структуры в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли хуситы. Абсолютно неприемлемо угрожать гражданским районам и коммерческой инфраструктуре, это опасно и провокационно. Эта эскалация подрывает координируемые ООН усилия по прекращению конфликта в Йемене", - говорится в заявлении официального представителя.
Ранее хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.
"Мы призываем хуситов немедленно прекратить подобные атаки. Британия привержена поддержанию безопасности Саудовской Аравии и поиску политического решения разрушительного конфликта в Йемене", - отмечается в документе.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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Саудовская АравияВеликобританияЙеменВ мире
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