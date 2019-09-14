МИД Британии осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии

ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания осуждает атаку йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии и призывает к прекращению подобного рода действий, заявил официальный представитель британского МИД.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. МВД Саудовской Аравии заявило о локализации пожаров, но ряд СМИ сообщает, что огонь пока не ликвидирован. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

"Британия осуждает безрассудную атаку на нефтеперерабатывающие структуры в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли хуситы. Абсолютно неприемлемо угрожать гражданским районам и коммерческой инфраструктуре, это опасно и провокационно. Эта эскалация подрывает координируемые ООН усилия по прекращению конфликта в Йемене", - говорится в заявлении официального представителя.

Ранее хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.

"Мы призываем хуситов немедленно прекратить подобные атаки. Британия привержена поддержанию безопасности Саудовской Аравии и поиску политического решения разрушительного конфликта в Йемене", - отмечается в документе.