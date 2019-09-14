В Крыму волки начали нападать на людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. В Симферопольском районе Крыма зафиксировали случаи нападения волков на людей, сообщает региональное управление МЧС.

"Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района", — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадали три человека. Их доставили в Центральную республиканскую клиническую больницу Крыма и больницу скорой помощи в Симферополе.

С 2000-х в Крыму был зафиксирован лишь один случай нападения волков на людей — в 2007 году в Первомайском районе, когда хищник пытался пробраться на ферму. Тогда все закончилось благополучно, никто не пострадал. При этом случаи нападения волков на домашних животных происходят ежегодно, отмечали ранее в Минприроды региона.

Волка в Крыму впервые в современной истории обнаружили в 2005 году, животные пришли из Херсонской области. С тех пор на полуострове сформировалась их популяция. В основном хищник обитает в степной зоне Крыма, особенно в местах с небольшой плотностью населения. Волк замечался людьми как поодиночке, так и небольшими стаями, по десять и более особей.