Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T18:57Z
https://ria.ru/20190914/1558692439.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153079/20/1530792097_0:338:1414:1133_1036x0_80_0_0_b15303eb41401de470305268b106c509.jpg
РИА Новости

В Крыму волки начали нападать на людей

17:17 14.09.2019 (обновлено: 18:57 14.09.2019)
17447
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКанадский волк в вольере на территории зоопарка "Садгород" во Владивостоке
Канадский волк в вольере на территории зоопарка Садгород во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. В Симферопольском районе Крыма зафиксировали случаи нападения волков на людей, сообщает региональное управление МЧС.
"Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района", — отметили в ведомстве.
По данным МЧС, пострадали три человека. Их доставили в Центральную республиканскую клиническую больницу Крыма и больницу скорой помощи в Симферополе.
С 2000-х в Крыму был зафиксирован лишь один случай нападения волков на людей — в 2007 году в Первомайском районе, когда хищник пытался пробраться на ферму. Тогда все закончилось благополучно, никто не пострадал. При этом случаи нападения волков на домашних животных происходят ежегодно, отмечали ранее в Минприроды региона.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 августа, 14:16РИА Новости
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Волка в Крыму впервые в современной истории обнаружили в 2005 году, животные пришли из Херсонской области. С тех пор на полуострове сформировалась их популяция. В основном хищник обитает в степной зоне Крыма, особенно в местах с небольшой плотностью населения. Волк замечался людьми как поодиночке, так и небольшими стаями, по десять и более особей.
В начале нынешнего года заведующий отделом охраны охотничьих ресурсов Минэкологии и природы Крыма Сергей Решетько рассказывал, что популяция волков в Крыму превышает 300 особей.
23673372736
Обсудить 9
КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Люди там съели почти всех диких животных, которыми питается волк-поэтому волкам приходится есть самого человека.
14 сентября, 18:32
Иван Морской
8100112
Тоже недовольны?
14 сентября, 17:27
PPriborSerebro
200008
Рекомендуем
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться
РИА
Новости
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Ирина Алашкевич на областном фестиваль Байкальская пресса-2018
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница объяснила, почему не выходит на работу
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Лента
новостей
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
Крымские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ. 14 сентября 2019
В Крыму обнаружили бомбу времен Великой Отечественной, висевшую на дереве
Подводная ракета Шквал (вид сзади)
NI назвал российское оружие, способное "покорить весь мир"
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Уборка картофеля
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
Россия готовится продавать свое солнце
Открытая книга
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Бойцы ополчения Донбасса
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
23:35Сноуден хочет получить убежище во Франции
Лента новостейМолния