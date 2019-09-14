НАБУ возбудило дело против экс-директора "Укроборонпрома", сообщили СМИ

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Букина с должности гендиректора госконцерна, назначив на эту должность экс-главу наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

"Дело было открыто еще тогда, когда Букин занимал должность гендиректора "Укроборонпрома". Уголовное дело начато 7 августа по статье 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации", - говорится в сообщении. Других обстоятельств дела собеседник агентства не уточнил.