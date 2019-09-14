НАБУ возбудило дело против экс-директора "Укроборонпрома", сообщили СМИ

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело против бывшего генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина по факту возможного декларирования недостоверной информации, передает в субботу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в бюро.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Букина с должности гендиректора госконцерна, назначив на эту должность экс-главу наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.
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"Дело было открыто еще тогда, когда Букин занимал должность гендиректора "Укроборонпрома". Уголовное дело начато 7 августа по статье 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации", - говорится в сообщении. Других обстоятельств дела собеседник агентства не уточнил.