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РИА Новости

НАБУ возбудило дело против экс-директора "Укроборонпрома", сообщили СМИ

17:06 14.09.2019
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© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело против бывшего генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина по факту возможного декларирования недостоверной информации, передает в субботу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в бюро.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Букина с должности гендиректора госконцерна, назначив на эту должность экс-главу наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.
Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин после совещания руководителей зарубежных дипучреждений Украины. 28 августа 2018
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НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
"Дело было открыто еще тогда, когда Букин занимал должность гендиректора "Укроборонпрома". Уголовное дело начато 7 августа по статье 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации", - говорится в сообщении. Других обстоятельств дела собеседник агентства не уточнил.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкроборонпромВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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