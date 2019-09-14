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РИА Новости

Глава МИД Словакии не исключил проведения миротворческой миссии в Донбассе

17:01 14.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак считает, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс возможно после установления мира в регионе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к инициативе о введении миротворцев в Донбасс.
Виктор Медведчук. Архивное фото
17 сентября 2018, 23:49РИА Новости
Идея о миротворцах ООН в Донбассе не имеет перспектив, считает Медведчук
"Что касается миротворческой миссии. Я бы не исключал такой идеи. Но я не думаю, что сейчас надо об этом много говорить. Потому что в первую очередь необходим мир для того, чтобы вводить миротворческие операции. А мира до сих пор нет. Люди до сих пор гибнут", - заявил Лайчак в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМирослав ЛайчакВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
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