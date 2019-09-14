Глава МИД Словакии не исключил проведения миротворческой миссии в Донбассе

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак считает, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс возможно после установления мира в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к инициативе о введении миротворцев в Донбасс.

"Что касается миротворческой миссии. Я бы не исключал такой идеи. Но я не думаю, что сейчас надо об этом много говорить. Потому что в первую очередь необходим мир для того, чтобы вводить миротворческие операции. А мира до сих пор нет. Люди до сих пор гибнут", - заявил Лайчак в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.