В Красноярске автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух детей

КРАСНОЯРСК, 14 сен - РИА Новости. Автомобиль в Красноярске сбил двух девочек, вылетев после столкновения с другой машиной на тротуар, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.

Инцидент произошкл на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели.

"После столкновения с Suzuki автомобиль "Лада Калина" вылетел на тротуар и сбил двух девочек 11 и 12 лет", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что дети получили ссадины и ушибы. Опасности для жизни травмы не представляют, но медики забрали пострадавших для полного обследования в медучреждение.