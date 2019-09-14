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РИА Новости

В Красноярске автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух детей

16:48 14.09.2019 (обновлено: 17:04 14.09.2019)
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КРАСНОЯРСК, 14 сен - РИА Новости. Автомобиль в Красноярске сбил двух девочек, вылетев после столкновения с другой машиной на тротуар, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.
Инцидент произошкл на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели.
"После столкновения с Suzuki автомобиль "Лада Калина" вылетел на тротуар и сбил двух девочек 11 и 12 лет", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи
10 сентября, 17:59РИА Новости
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В ведомстве сообщили, что дети получили ссадины и ушибы. Опасности для жизни травмы не представляют, но медики забрали пострадавших для полного обследования в медучреждение.
В паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент ДТП. Видно, что один автомобиль поворачивает из второго ряда, а другой едет по крайнему левому в попутном направлении. После столкновения одна из машин влетает в пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала на светофоре.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00РИА Новости
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