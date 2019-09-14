Оппозиция в Абхазии созывает "собрание общественности"

СУХУМ, 14 сен - РИА Новости. Оппозиция Абхазии призывает во вторник провести "собрание общественности" в Сухуме во время заседания Верховного суда по иску об отмене итогов выборов президента.

"Просим всех, кто не согласен с итогами второго тура голосования, объявленных ЦИКом, прийти на собрание общественности. Собрание состоится в Сухуме 17 сентября 2019 года в 11.00. Место проведения собрания будет указано позже", - говорится в сообщении представителя оппозиционной партии "Амцахара" в Facebook.

Во вторник в 11.00 по местному времени (совпадает с мск) в Сухуме Верховный суд республики начинает разбирательство по иску оппозиционера Алхаса Квицинии, который требует отменить решение ЦИК о признании итогов второго тура президентских выборов.

Квициния, проигравший второй тур президентских выборов, 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии. Решение по такому заявлению суд должен вынести в течение 10 дней.