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РИА Новости

Оппозиция в Абхазии созывает "собрание общественности"

16:47 14.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода мира. Сухум
Города мира. Сухум
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Города мира. Сухум. Архивное фото
СУХУМ, 14 сен - РИА Новости. Оппозиция Абхазии призывает во вторник провести "собрание общественности" в Сухуме во время заседания Верховного суда по иску об отмене итогов выборов президента.
"Просим всех, кто не согласен с итогами второго тура голосования, объявленных ЦИКом, прийти на собрание общественности. Собрание состоится в Сухуме 17 сентября 2019 года в 11.00. Место проведения собрания будет указано позже", - говорится в сообщении представителя оппозиционной партии "Амцахара" в Facebook.
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
10 сентября, 20:40РИА Новости
Квициния намерен добиваться отмены итогов выборов в Абхазии правовым путем
Во вторник в 11.00 по местному времени (совпадает с мск) в Сухуме Верховный суд республики начинает разбирательство по иску оппозиционера Алхаса Квицинии, который требует отменить решение ЦИК о признании итогов второго тура президентских выборов.
Квициния, проигравший второй тур президентских выборов, 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии. Решение по такому заявлению суд должен вынести в течение 10 дней.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Хаджимба назвал эти требования "абсурдом".
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