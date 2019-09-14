Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось до 29

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29 человек, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.