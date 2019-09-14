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РИА Новости
Ядерные технологии

Узбекистан и "Росатом" проведут семинар по развитию атомной энергетики

16:07 14.09.2019 (обновлено: 16:09 14.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 14 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана и госкорпорация "Росатом" проведут семинар по развитию атомной энергетики в республике на 63-й ежегодной сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене на следующей неделе, сообщает в субботу узбекистанский МИД.
По данным ведомства, делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра, министром энергетики страны Алишером Султановым 16-19 сентября примет участие в 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
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"В рамках генеральной конференции 17 сентября министерством энергетики Узбекистана, агентством "Узатом" и посольством нашей страны совместно с госкорпорацией "Росатом" впервые будет организован международный семинар, посвященный вопросам развития атомной энергетики в Узбекистане", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным МИД, Султанов выступит с докладом на пленарной сессии, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с главой МАГАТЭ Корнелом Феруцэ, генеральным директором Всемирной ядерной ассоциации Агнетой Райзинг, руководителем Агентства ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Вильямом Магвудом, главами финансовых институтов и атомных агентств отдельных стран.
В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял журналистам, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.
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Ядерные технологииМАГАТЭРосатомУзбекистанВенаВ мире
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