Узбекистан и "Росатом" проведут семинар по развитию атомной энергетики

ТАШКЕНТ, 14 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана и госкорпорация "Росатом" проведут семинар по развитию атомной энергетики в республике на 63-й ежегодной сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене на следующей неделе, сообщает в субботу узбекистанский МИД.

По данным ведомства, делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра, министром энергетики страны Алишером Султановым 16-19 сентября примет участие в 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

"В рамках генеральной конференции 17 сентября министерством энергетики Узбекистана, агентством "Узатом" и посольством нашей страны совместно с госкорпорацией "Росатом" впервые будет организован международный семинар, посвященный вопросам развития атомной энергетики в Узбекистане", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, Султанов выступит с докладом на пленарной сессии, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с главой МАГАТЭ Корнелом Феруцэ, генеральным директором Всемирной ядерной ассоциации Агнетой Райзинг, руководителем Агентства ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Вильямом Магвудом, главами финансовых институтов и атомных агентств отдельных стран.

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.