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РИА Новости

"Вне трэша": Волочкова показала танец, который готовила для свадьбы Собчак

16:03 14.09.2019 (обновлено: 16:06 14.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в инстаграме видео танца, который она готовилась показать на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
"Прекрасное начало дня. Репетировала Лебедя для торжественного случая. Но решила оставить это таинство вне трэша", – подписала балерина ролик, на котором исполняет партию "Умирающего лебедя".
Ранее Волочкова рассказала, что отклонила приглашение от Собчак, потому что торжество "оплачивалось по бартеру". Балерина добавила, что накануне свадьбы жених и невеста уговаривали ее приехать на церемонию, но та заявила, что не намерена посещать "пиарские тусовки".
В пятницу Собчак и Богомолов заключили брак в Грибоедовском ЗАГСе, куда приехали на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев. Затем они обвенчались в храме Большого Вознесения.
На свадьбу пригласили Федора Бондарчука, Константина Эрнста, Ренату Литвинову, Земфиру, Игоря Верника, Андрея Малахова и других.
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
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