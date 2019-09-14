"Вне трэша": Волочкова показала танец, который готовила для свадьбы Собчак

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в инстаграме видео танца, который она готовилась показать на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

"Прекрасное начало дня. Репетировала Лебедя для торжественного случая. Но решила оставить это таинство вне трэша", – подписала балерина ролик, на котором исполняет партию "Умирающего лебедя".

Ранее Волочкова рассказала, что отклонила приглашение от Собчак, потому что торжество "оплачивалось по бартеру". Балерина добавила, что накануне свадьбы жених и невеста уговаривали ее приехать на церемонию, но та заявила, что не намерена посещать "пиарские тусовки".

В пятницу Собчак и Богомолов заключили брак в Грибоедовском ЗАГСе, куда приехали на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев. Затем они обвенчались в храме Большого Вознесения.