Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ узнал имена пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области.
По последним данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 28 человек. РЕН ТВ опубликовал имена 26 из них, список дополняется.
—Валентина Дюдюкина 1948 года рождения
—Сергей Ковалев 1987 года рождения
—Денис Егерев 1999 года рождения
—Иван Королев 1996 года рождения
—Александр Бокусов 1974 года рождения
—Евгений Карпов 1967 года рождения
—Галина Опарина 1958 года рождения
—Анна Михайлова 1976 года рождения
—Людмила Сальникова 1943 года рождения
—Ольга Степичева 1960 года рождения
—Анатолий Костюк 1949 года рождения
—Альбина Коновалова 1944 года рождения
—Дарья Смирнова 1981 года рождения
—Любовь Печурина 1974 года рождения
—Татьяна Владимирская 1978 года рождения
—Лариса Зотова 1978 года рождения
—Олег Лапшин 1979 года рождения
—Надежда Сигова 1957 года рождения
—Вадим Сигов 1958 года рождения
—Елена Богородицкая 1950 года рождения
—Татьяна Михайлова 1953 года рождения
—Галина Новожилова 1944 года рождения
—Нина Шурупова 1967 года рождения
—Сергей Черноусов 1953 года рождения
—Ирина Ивонтьева
Кроме того, повреждения получил несовершеннолетний.
Ранее стало известно, что около 11 утра в Гаврилов-Ямском районе около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей.
На месте ДТП работают следователи и криминалисты. Проводится проверка.
По факту происшествия завели два уголовных производства. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, МВД — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц