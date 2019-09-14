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РИА Новости

Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП под Ярославлем

15:28 14.09.2019
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ узнал имена пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области.
По последним данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 28 человек. РЕН ТВ опубликовал имена 26 из них, список дополняется.
Валентина Дюдюкина 1948 года рождения
Сергей Ковалев 1987 года рождения
Денис Егерев 1999 года рождения
Иван Королев 1996 года рождения
Александр Бокусов 1974 года рождения
Евгений Карпов 1967 года рождения
Галина Опарина 1958 года рождения
Анна Михайлова 1976 года рождения
Людмила Сальникова 1943 года рождения
Ольга Степичева 1960 года рождения
Анатолий Костюк 1949 года рождения
Альбина Коновалова 1944 года рождения
Дарья Смирнова 1981 года рождения
Любовь Печурина 1974 года рождения
Татьяна Владимирская 1978 года рождения
Лариса Зотова 1978 года рождения
Олег Лапшин 1979 года рождения
Надежда Сигова 1957 года рождения
Вадим Сигов 1958 года рождения
Елена Богородицкая 1950 года рождения
Татьяна Михайлова 1953 года рождения
Галина Новожилова 1944 года рождения
Нина Шурупова 1967 года рождения
Сергей Черноусов 1953 года рождения
Ирина Ивонтьева
Кроме того, повреждения получил несовершеннолетний.
Ранее стало известно, что около 11 утра в Гаврилов-Ямском районе около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей.
На месте ДТП работают следователи и криминалисты. Проводится проверка.
По факту происшествия завели два уголовных производства. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, МВД — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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ДТП с автобусом под ЯрославлемСледственный комитет РФМВД РФЯрославская областьПроисшествия
Популярные комментарии
да зачем. Всё гораздо проще, нужно просто штрафы повышать и снижать скоростной лимит.
14 сентября, 19:13
Константин Е
2100002
Любая техника несёт в себе опасность, если не соблюдать правила эксплуатации. Поэтому, может, стоит начать, наконец, приучать людей соблюдать правила дорожного движения?
14 сентября, 18:35
АКАртём Крамар
1800200
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