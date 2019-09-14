NI назвал российское оружие, способное "покорить весь мир"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest

О "Шквале" стало известно только в середине 1990-х годов, хотя торпеду изобрели еще в советское время.

В период холодной войны надводные или подводные объекты могли развивать скорость не более 50 узлов, однако "Шквал" стал исключением — он разгонялся до 200 узлов (370 километров в час). В отличие от остальных торпед, снаряд приводится в движение ракетным двигателем.

По словам автора публикации, у США в арсенале нет ничего подобного.

Разработчикам удалось значительно снизить сопротивление торпеды в водной среде благодаря режиму суперкавитации, при котором вокруг снаряда образуется пар. Таким образом, "Шквал" движется в кавитационной полости, или паровом пузыре. Торпеда оснащена ядерной боеголовкой, которая гарантированно уничтожает цель.

Автор статьи выразил мнение, что так называемая суперкавитирующая торпеда готова "в одночасье покорить весь мир".

Изначально "Шквал" разработали в 60-е годы как оружие для быстрого поражения ракетных подлодок НАТО, доставляющее ядерную боеголовку к цели на "неслыханных ранее скоростях".

Как напомнил автор статьи, ранние версии торпеды были неуправляемыми. Снаряд в новой версии использует суперкавитацию для спринтерского движения в область нахождения цели, после чего снижает скорость для точного поиска.

Издание пишет, что такие торпеды очень шумные и потенциально выдают локацию запустившего ее судна, но скорость в 200 узлов и ядерная боеголовка полностью перекрывают этот недостаток в условиях морского боя.