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РИА Новости

Кадыров осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии

15:24 14.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил атаку йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. МВД Саудовской Аравии заявило о локализации пожаров, но ряд СМИ сообщают, что огонь пока не прекратился. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
"Решительно осуждаем случившееся", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он убежден, что все мировые державы должны приложить усилия, чтобы предотвратить попытки создания нового очага напряженности на Ближнем Востоке.
"Мы молимся о мире и стабильности в дружественной Саудовской Аравии", - заключил Кадыров.
Боевики-хуситы
Вчера, 12:59РИА Новости
Хуситы заявили, что использовали десять БПЛА при ударе по саудовским НПЗ
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Обсудить 1
Рамзан КадыровСаудовская АравияЧечняВ мире
Популярные комментарии
а саудитов он не хочит осудить за уничтожение Йемена, и гибель сотен тысяч невинных йеменцев в том числе? нашёлся осуждатор тоже мне! я был лучшего мнения о нём!
14 сентября, 22:31
sside.box
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