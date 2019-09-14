Кадыров осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил атаку йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. МВД Саудовской Аравии заявило о локализации пожаров, но ряд СМИ сообщают, что огонь пока не прекратился. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
"Решительно осуждаем случившееся", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он убежден, что все мировые державы должны приложить усилия, чтобы предотвратить попытки создания нового очага напряженности на Ближнем Востоке.
"Мы молимся о мире и стабильности в дружественной Саудовской Аравии", - заключил Кадыров.