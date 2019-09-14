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РИА Новости
Культура

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

15:17 14.09.2019 (обновлено: 15:25 14.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак объяснил в интервью "Комсомольской правде" на фоне сообщений о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, в чем заключается сложность данного состояния.
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет". По его словам, при таком заболевании редко используют оперативное вмешательство, чаще — комбинированную терапию, химиотерапию и лучевую. Только так, отметил Вячеслав Рак, можно продлить жизнь человеку, однако полностью победить опухоль невозможно.
Нейрохирург подчеркнул, что, если человек находится в коме, то "опухоль проросла в критически значимые для структуры мозга". Он отметил, что иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, то это означает, что двигательные центры уже разрушены и наступает паралич. Прогнозы врача неутешительные: в течение нескольких дней "даже после легкого пареза состояние ухудшается до критического".
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Специалист заявил, что глиобластомы могут расти без всяких симптомов, а их "коварство в том, что зачастую обнаруживают их уже на последних стадиях, когда врачи бессильны". К тому же, отметил специалист, врач "может перепутать глиобластому с ишемическим инсультом: очень похожа картинка на КТ".
"Лечение от инсульта совершенно не помогает при глиобластоме, и человек теряет драгоценное время", — подытожил Вячеслав Рак.
Ранее появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Актрису, как сообщают СМИ, ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник из-за крайне тяжелого состояния.
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