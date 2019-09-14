Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак объяснил в интервью " Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак объяснил в интервью " Комсомольской правде " на фоне сообщений о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, в чем заключается сложность данного состояния.

"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.

Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет". По его словам, при таком заболевании редко используют оперативное вмешательство, чаще — комбинированную терапию, химиотерапию и лучевую. Только так, отметил Вячеслав Рак, можно продлить жизнь человеку, однако полностью победить опухоль невозможно.

Нейрохирург подчеркнул, что, если человек находится в коме, то "опухоль проросла в критически значимые для структуры мозга". Он отметил, что иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, то это означает, что двигательные центры уже разрушены и наступает паралич. Прогнозы врача неутешительные: в течение нескольких дней "даже после легкого пареза состояние ухудшается до критического".

Специалист заявил, что глиобластомы могут расти без всяких симптомов, а их "коварство в том, что зачастую обнаруживают их уже на последних стадиях, когда врачи бессильны". К тому же, отметил специалист, врач "может перепутать глиобластому с ишемическим инсультом: очень похожа картинка на КТ".

"Лечение от инсульта совершенно не помогает при глиобластоме, и человек теряет драгоценное время", — подытожил Вячеслав Рак.