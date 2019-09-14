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РИА Новости

В ЛНР заявили о психических отклонениях причастного к подрыву памятников

15:13 14.09.2019 (обновлено: 15:47 14.09.2019)
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПодрыв памятника "Звезда Победы" в Луганске
Подрыв памятника Звезда Победы в Луганске
© РИА Новости / Олеся Потапова
Подрыв памятника "Звезда Победы" в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Пресс-служба министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о психических отклонениях причастного, по данным ведомства, к подрыву памятников в Луганске.
В пятницу министерство госбезопасности ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины, причастного, по данным ведомства, к подрывам памятников а республике. В период 2016-2017 года в Луганске произошли подрывы памятников воинам-десантникам "Звезда Победы" и "Они отстояли Родину". Власти республики назвали произошедшее терактом.
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"В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что для террористической деятельности украинские спецслужбы использовали пятидесятилетнего жителя Луганска Вадима Дреева, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере", - заявили РИА Новости в ведомстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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