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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники вблизи жилых домов в Донбассе

14:54 14.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных Сил Украины
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила технику ВС Украины в подконтрольных Киеву жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, ВСУ "продолжают размещать военную технику вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности мирное население".
Он добавил, что разведка ЛНР выявила запрещенное минскими соглашениями вооружение 14 бригады ВС Украины, а именно, две буксируемые гаубицы Д-30 на территории жилого дома в населенном пункте Тошковка, одну самоходную гаубицу "Гвоздика" в Гречишкино, две БМП в районе Новозвановки и Светлодарска. "Наблюдатели Миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют в своих отчетах отсутствие в местах отвода вооружения (ВСУ - ред.), запрещенного минскими соглашениями", - уточнил офицер пресс-службы.
По его словам, 12 сентября в подконтрольной Киеву части Луганской области представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили отсутствие 40 самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", а также буксируемых гаубиц Д-30 в местах отвода техники и вооружения.
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