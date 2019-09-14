В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники вблизи жилых домов в Донбассе

ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила технику ВС Украины в подконтрольных Киеву жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, ВСУ "продолжают размещать военную технику вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности мирное население".

Он добавил, что разведка ЛНР выявила запрещенное минскими соглашениями вооружение 14 бригады ВС Украины, а именно, две буксируемые гаубицы Д-30 на территории жилого дома в населенном пункте Тошковка, одну самоходную гаубицу "Гвоздика" в Гречишкино, две БМП в районе Новозвановки и Светлодарска. "Наблюдатели Миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют в своих отчетах отсутствие в местах отвода вооружения (ВСУ - ред.), запрещенного минскими соглашениями", - уточнил офицер пресс-службы.