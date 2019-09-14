"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу.

Как сообщил архиепископ Иоанн, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.

Члены Священного синода дали архиепископу Иоанну титул "Дубнинский".

Ситуация с "Русским экзархатом" в Европе

В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов и аннулировал патриарший томос от 1999 года.

Многие священники и прихожане выступили против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждалась возможность возвращения в РПЦ и Русскую православную церковь за границей.

Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. Согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, в 20-е годы прошлого века эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.