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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ

14:50 14.09.2019 (обновлено: 16:18 14.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ храме Христа Спасителя в Москве
В храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу.
Как сообщил архиепископ Иоанн, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.
Члены Священного синода дали архиепископу Иоанну титул "Дубнинский".
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
24 февраля, 17:12РИА Новости
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю

Ситуация с "Русским экзархатом" в Европе

В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов и аннулировал патриарший томос от 1999 года.
Многие священники и прихожане выступили против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждалась возможность возвращения в РПЦ и Русскую православную церковь за границей.
Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. Согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, в 20-е годы прошлого века эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.
Однако в 1930 году митрополит Евлогий объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ из-за тяжелого положения церкви в Советском Союзе и самовольно обратился к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию. При этом несколько приходов сохранили верность РПЦ.
Митрополит Галльский Эммануил
1 сентября, 18:15Религия и мировоззрение
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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