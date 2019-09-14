После ДТП с автобусом под Ярославлем завели второе уголовное дело

Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

© Фото : МЧС России Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после ДТП с автобусом под Ярославлем, сообщается на сайте СК РФ.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, пострадали 28.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении следователей.

Отмечается, что на месте ДТП работают следователи и криминалисты, на место прибыл руководитель регионального следственного управления.