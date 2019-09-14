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РИА Новости

После ДТП с автобусом под Ярославлем завели второе уголовное дело

14:47 14.09.2019 (обновлено: 14:48 14.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после ДТП с автобусом под Ярославлем, сообщается на сайте СК РФ.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, пострадали 28.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 13:32РИА Новости
Ространснадзор проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении следователей.
Отмечается, что на месте ДТП работают следователи и криминалисты, на место прибыл руководитель регионального следственного управления.
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ДТП с автобусом под ЯрославлемЯрославская областьПроисшествия
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