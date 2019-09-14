Россия и США консультируются по работе диппредставительств, заявил источник

Ранее российские СМИ со ссылкой на посла США в РФ Джона Хантсмана сообщили, что 11 сентября в Вене прошли российско-американские консультации по поводу возможного увеличения численности дипломатического персонала в обеих странах.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, как ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.