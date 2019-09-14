Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T15:03Z
https://ria.ru/20190914/1558689645.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

Россия и США консультируются по работе диппредставительств, заявил источник

14:41 14.09.2019 (обновлено: 15:03 14.09.2019)
576
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва и Вашингтон регулярно проводят консультации, касающиеся, в том числе, вопросов нормализации работы российских диппредставительств в США, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее российские СМИ со ссылкой на посла США в РФ Джона Хантсмана сообщили, что 11 сентября в Вене прошли российско-американские консультации по поводу возможного увеличения численности дипломатического персонала в обеих странах.
Сотрудник посольства США. Архивное фото
1 сентября 2018, 09:14РИА Новости
Синдром паритета: как дипотношения России и США пострадали за год
"Подобные экспертные консультации с американцами проводятся регулярно. Наш диалог, касающийся, среди прочего, нормализации условий функционирования российских загранучреждений в США, носит фактически постоянный характер", - сказал собеседник агентства.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, как ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
410003
Обсудить 0
РоссияСША
Рекомендуем
Улица Киева
Позиция Украины на переговорах по газу не изменится, заявили в Минэкономики
РИА
Новости
Боевики-хуситы
Хуситы заявили, что использовали десять БПЛА при ударе по саудовским НПЗ
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
Освобожденный Хан-Шейхун
Боевики "Нусры"* не выпускают мирных жителей из Идлиба, сообщили СМИ
Лента
новостей
Подрыв памятника Звезда Победы в Луганске
В ЛНР заявили о психических отклонениях причастного к подрыву памятников
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Глава МИД Словакии не исключил проведения миротворческой миссии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс с открытыми списками
Алексей Гончарук
Украинский премьер призвал сделать страну "снова великой"
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО разработала план "сохранения превосходства" над противниками
Киев
Киев намерен работать над "промышленным безвизом" с ЕС
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния