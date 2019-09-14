КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс с открытыми списками, сообщается на сайте Верховной рады.

В августе занимающий пост спикер Рады Андрей Парубий направил на подпись Зеленскому новый избирательный кодекс.

Как сообщается на сайте Рады, 13 сентября закон возвращен с предложениями президента. "Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в сообщении.

Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.