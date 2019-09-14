КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс с открытыми списками, сообщается на сайте Верховной рады.
В августе занимающий пост спикер Рады Андрей Парубий направил на подпись Зеленскому новый избирательный кодекс.
Как сообщается на сайте Рады, 13 сентября закон возвращен с предложениями президента. "Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в сообщении.
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.
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Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.