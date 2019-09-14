Власти Афганистана приостановят усилия по мирному урегулированию до выборов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство Афганистана приостанавливает усилия по мирному урегулированию ситуации в стране до президентских выборов, которые намечены на 28 сентября, сообщает телеканал Правительство Афганистана приостанавливает усилия по мирному урегулированию ситуации в стране до президентских выборов, которые намечены на 28 сентября, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на официального представителя президента страны Седика Седикки.

Седикки заявил, что приоритетом является проведение выборов, консультации по мирному урегулированию будут возобновлены после голосования. Он подтвердил, что выборы состоятся в установленный срок, и отверг идею формирования временного правительства.

"Те, кто призывает к созданию временного правительства в Афганистане, являются противниками республиканской системы и афганцев", - заявил Седикки на пресс-конференции в Кабуле.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" сделала ряд угроз сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.