Минздрав проконтролирует оказание помощи пострадавшим в ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения России контролирует ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в аварии под Ярославлем, сообщила пресс-служба Минздрава.
По данным УМВД по Ярославской области, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 19, включая ребенка. Оба водителя погибли.
"В данный момент об эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения речь не идёт, региональный минздрав справляется собственными силами. Федеральное ведомство продолжает контролировать ситуацию", - говорится в сообщении.