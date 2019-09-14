Минздрав проконтролирует оказание помощи пострадавшим в ДТП под Ярославлем

По данным УМВД по Ярославской области, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 19, включая ребенка. Оба водителя погибли.