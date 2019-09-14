Медведев примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19-20 октября посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"В ходе переговоров с (президентом Сербии Александром) Вучичем и председателем правительства Сербии (Аной) Брнабич предполагается обсуждение всего комплекса российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Дмитрий Медведев примет также участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда", - говорится в сообщении пресс-службы.