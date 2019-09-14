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РИА Новости

Медведев примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда

14:19 14.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19-20 октября посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"В ходе переговоров с (президентом Сербии Александром) Вучичем и председателем правительства Сербии (Аной) Брнабич предполагается обсуждение всего комплекса российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Дмитрий Медведев примет также участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда", - говорится в сообщении пресс-службы.
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"По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов", - отмечается в сообщении.
Визит Медведева состоится по приглашению президента Сербии.
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Александр ВучичДмитрий МедведевСербияРоссияВ мире
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