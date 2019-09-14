Число пострадавших в ДТП в Ярославской области достигло 28

Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

© Фото : МЧС России Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Число пострадавших, по разным данным, варьировалось от 19 до 21 человека.

"Уже 28 пострадавших. Число погибших не изменилось – семь человек", - сказала собеседница.