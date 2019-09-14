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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Ярославской области достигло 28

14:13 14.09.2019 (обновлено: 14:38 14.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Число пострадавших, по разным данным, варьировалось от 19 до 21 человека.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
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"Уже 28 пострадавших. Число погибших не изменилось – семь человек", - сказала собеседница.
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