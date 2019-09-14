Испеченный в Ростове-на-Дону каравай занесли в Книгу рекордов России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Представитель "Книги рекордов России" зафиксировал рекорд ростовских пекарей, которые приготовили ко Дню города каравай весом более 1,2 тонны, сообщил РИА Новости представитель компании "Ростсельмаш", принимающей участие в организации мероприятия.

В субботу Ростов-на-Дону отмечает 270-летний юбилей. К этой дате предприятия "Юга Руси" испекли каравай. На его приготовление ушло 750 килограммов муки, 18 килограммов дрожжей, 75 килограммов сахара, 24 литра молока и столько же килограммов маргарина, почти килограмм ванилина и 1,2 тысячи яиц.

"Итоговый вес пятиярусного каравая составил 1209 килограммов, диаметр - 3,85 метра, высота - 1,6 метра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эксперт Книги рекордов России лично перемерял высоту и диаметр каравая, а также перевешивал отдельные его куски.

"В итоге зафиксирован рекорд "Самый большой каравай в мире". Выдано свидетельство", - добавил собеседник агентства. В ближайшее время все желающие смогут попробовать рекордный каравай на вкус. Мероприятие проводится в парке Революции.