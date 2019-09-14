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РИА Новости

Испеченный в Ростове-на-Дону каравай занесли в Книгу рекордов России

14:08 14.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Представитель "Книги рекордов России" зафиксировал рекорд ростовских пекарей, которые приготовили ко Дню города каравай весом более 1,2 тонны, сообщил РИА Новости представитель компании "Ростсельмаш", принимающей участие в организации мероприятия.
В субботу Ростов-на-Дону отмечает 270-летний юбилей. К этой дате предприятия "Юга Руси" испекли каравай. На его приготовление ушло 750 килограммов муки, 18 килограммов дрожжей, 75 килограммов сахара, 24 литра молока и столько же килограммов маргарина, почти килограмм ванилина и 1,2 тысячи яиц.
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"Итоговый вес пятиярусного каравая составил 1209 килограммов, диаметр - 3,85 метра, высота - 1,6 метра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эксперт Книги рекордов России лично перемерял высоту и диаметр каравая, а также перевешивал отдельные его куски.
"В итоге зафиксирован рекорд "Самый большой каравай в мире". Выдано свидетельство", - добавил собеседник агентства. В ближайшее время все желающие смогут попробовать рекордный каравай на вкус. Мероприятие проводится в парке Революции.
В течение дня в парках города также будут проходить викторины, концерты и выставки, а в ближайшее время состоится пролет над набережной Дона боевых вертолетов, истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа. Вечером на Театральной площади ростовчан ждет гала-концерт.
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