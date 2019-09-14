Сенатором от заксобрания Севастополя стала экс-спикер парламента Алтабаева

СЕВАСТОПОЛЬ/МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Представителем законодательного собрания Севастополя в Совете Федерации единогласно избрана экс-спикер регионального парламента Екатерина Алтабаева, передает корреспондент РИА Новости.

Первая сессия законодательного собрания второго созыва открылась в Севастополе в субботу, председателем парламента единогласно избран сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев, заместителями председателя стали Василий Пархоменко и Татьяна Лобач.

"Это очень серьезная ответственность,.. это очень большая работа… Если мне коллеги доверят, я буду эту работу делать в интересах нашего Севастополя", - сказала перед голосованием Алтабаева, отметив, что будет продолжать работу с избирателями округа, которые доверили ей депутатский мандат.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал депутатов поддержать кандидатуру экс-спикера. "Знаю Екатерину Борисовну Алтабаеву не так давно как вы, но уже больше года. Могу сказать, что за этот год убедился не только в ее профессиональных качествах, а она действительно политический тяжеловес, который живет и болеет интересами города, а узнал ее еще и по-человечески. Таких людей в верхней палате не хватает, поэтому я искренне прошу вас поддержать ее кандидатуру", - сказал Турчак, обращаясь к депутатам.

Кандидатуру Алтабаевой в Совфед поддержали единогласно, "за" проголосовали 24 депутата, воздержавшихся и против нет.

В своем выступлении Турчак заявил, что будет работать в интересах города, и пообещал "любую поддержку". Он отметил, что на плечи Алтабаевой легла огромная ответственность. "И мы никогда не разделяли эту ответственность по признакам политической принадлежности. Давайте работать вместе", - призвал секретарь генсовета партии, слова которого цитирует пресс-служба "Единой России".

"Уверен, что вы шли на выборы, побеждали и получали достойные результаты, высокую поддержку севастопольцев не ради галочки, а ради того, чтобы в пределах вашего избирательного округа, в целом в городе-герое Севастополь жизнь становилась лучше. Безусловно, все это возможно сделать, находясь в тесном взаимодействии с исполнительной властью, правительством, губернатором. Это и есть единая команда", - подчеркнул Турчак.

Секретарь севастопольского отделения партии Дмитрий Саблин отметил, что Алтабаева – человек, беззаветно преданный Севастополю. "Она доказала это и борьбой за традиции города русской славы в годы, когда Севастополь был оторван от Родины, и в дни Русской весны, и во время работы в законодательном собрании. Уверен, что именно такой представитель в Совете Федерации сможет объединить усилия на всех уровнях на благо Севастополя", - цитирует слова Саблина пресс-служба партии.