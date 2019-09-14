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РИА Новости

Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста

13:51 14.09.2019 (обновлено: 17:20 14.09.2019)
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© Depositphotos / RootstocksМост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
© Depositphotos / Rootstocks
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
Зеленский попросил мэра передать материалы относительно ремонта моста, после чего глава государства хочет обратиться в специальную комиссию относительно качества проведенных работ.
Мост Метро через Днепр в Киеве. Архивное фото
5 июня 2018, 13:16РИА Новости
Мост через Днепр в Киеве может рухнуть в любой момент, заявил проектировщик
"По поводу пари, пари продолжается. Я выводы комиссии хочу получить", - заявил украинский президент в Днепре, трансляцию вел телеканал "Наш".
В июле президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.
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Борис ФилатовДнепр (река)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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