Врачи рассказали о причине зависимости от носовых капель

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Искривленная перегородка носа, которая есть у 90% людей, приводит к нарушениям работы носа и зависимости от носовых капель, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Как отметил заведующий ЛОР-отделением Красногорской городской больницы №1 Сергей Троицкий, слова которого передает Минздрав, когда искривлена перегородка, нарушается аэродинамика носа: потоки воздуха "начинают идти по носу не так, как заложено природой, а с искажениями".

"Например, у человека есть искривление перегородки. Поток воздуха ударил в это искривление, отрикошетил. Дальше вместо того, чтобы завихриться и идти в носоглотку, он попадает на боковую стенку носа. На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли", - рассказал Троицкий.

Врач подчеркнул, что под воздействием капель меняется слизистая носа: чем запущеннее ситуация, тем меньше вероятность, что коррекция формы носовой перегородки поможет полностью восстановить функцию носа. По данным ведомства, примерно у 90% населения искривлена перегородка носа, часть из них не может дышать без применения сосудосужающих капель.

"Это может длиться не неделю, а месяцы или несколько десятков лет, приводя к полной зависимости от носовых капель", - заключили эксперты.