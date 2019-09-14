Ространснадзор проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Ярославлем

Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

© Фото : МЧС России Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ространснадзор выясняет обстоятельства аварии с автобусом и грузовиком под Ярославлем, затем будет принято решение о необходимости проверки перевозчика, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 19, включая ребенка. Оба водителя погибли.

"После установления обстоятельств аварии ведомство примет решение о необходимости проведения проверки в отношении перевозчика. Сотрудники Ространснадзора выехали на место ДТП. Расследуем обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.