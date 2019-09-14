Премьеры Белоруссии и России обсудили по телефону интеграционную повестку

МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по телефону поздравил российского коллегу Дмитрия Медведева с днем рождения, в ходе разговора обсуждались актуальные для Минска и Москвы вопросы интеграционной повестки, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

"По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения... Также в рамках разговора были обсуждены актуальные для двусторонних отношений вопросы интеграционной повестки", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

По данным пресс-службы, Румас пожелал российскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.