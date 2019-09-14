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РИА Новости
Союзное государство

Премьеры Белоруссии и России обсудили по телефону интеграционную повестку

13:29 14.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по телефону поздравил российского коллегу Дмитрия Медведева с днем рождения, в ходе разговора обсуждались актуальные для Минска и Москвы вопросы интеграционной повестки, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.
"По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения... Также в рамках разговора были обсуждены актуальные для двусторонних отношений вопросы интеграционной повестки", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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По данным пресс-службы, Румас пожелал российскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
Глава российского правительства родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В субботу ему исполняется 54 года. Ранее пресс-секретарь Медведева Олег Осипов сообщил РИА Новости, что премьер отпразднует день рождения в кругу семьи.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияПолитика
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