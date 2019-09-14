В Крыму обнаружили бомбу времен Великой Отечественной, висевшую на дереве

СИМФЕРОПОЛЬ,14 сен — РИА Новости. В Крыму нашли немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны, провисевшую все это время на дереве, сообщили в МЧС.
Снаряд обнаружили недалеко от села Бондаренково на склоне одного из оврагов, где проходит тропа к морю, прямо на ветках дерева.
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымКрымские спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен ВОВ. 14 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
Крымские спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен ВОВ. 14 сентября 2019
Вес бомбы составил один килограмм.
Кроме того, при дополнительном обследовании территории сотрудники МЧС также нашли две авиационные бомбы.
15 августа, 14:30РИА НовостиВ Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной