В Крыму обнаружили бомбу времен Великой Отечественной, висевшую на дереве

СИМФЕРОПОЛЬ,14 сен — РИА Новости. В Крыму нашли немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны, провисевшую все это время на дереве, сообщили в МЧС.

Снаряд обнаружили недалеко от села Бондаренково на склоне одного из оврагов, где проходит тропа к морю, прямо на ветках дерева.

© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым Крымские спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен ВОВ. 14 сентября 2019 © Фото : ГУМЧС России по Республике Крым Крымские спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен ВОВ. 14 сентября 2019

Вес бомбы составил один килограмм.