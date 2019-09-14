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РИА Новости

В Крыму обнаружили бомбу времен Великой Отечественной, висевшую на дереве

13:26 14.09.2019 (обновлено: 15:53 14.09.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымКрымские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ. 14 сентября 2019
Крымские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ. 14 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ,14 сен — РИА Новости. В Крыму нашли немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны, провисевшую все это время на дереве, сообщили в МЧС.
Снаряд обнаружили недалеко от села Бондаренково на склоне одного из оврагов, где проходит тропа к морю, прямо на ветках дерева.
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымКрымские спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен ВОВ. 14 сентября 2019
Крымские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ. 14 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
Крымские спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен ВОВ. 14 сентября 2019
Вес бомбы составил один килограмм.
Кроме того, при дополнительном обследовании территории сотрудники МЧС также нашли две авиационные бомбы.
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МЧС РФКрымПроисшествия
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