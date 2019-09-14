Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T14:29Z
https://ria.ru/20190914/1558687766.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151914/28/1519142837_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_0ea87d33b4bfa1112400b0717579f5c1.jpg
РИА Новости
Культура

"Настя, держись!": Филипп Киркоров поддержал Заворотнюк

13:17 14.09.2019 (обновлено: 14:29 14.09.2019)
56213
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на коктейле по случаю выхода ежегодного рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ
Певец Филипп Киркоров на коктейле по случаю выхода ежегодного рейтинга 100 самых стильных по версии журнала GQ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров разместил в сториз инстаграма совместную фотографию с актрисой Анастасией Заворотнюк.
© Фото : инстаграм-аккаунт пользователя "fkirkorov"Сториз в поддержку Анастасии Заворотнюк в инстаграме Филиппа Киркорова
Сториз в поддержку Анастасии Заворотнюк в инстаграме Филиппа Киркорова
© Фото : инстаграм-аккаунт пользователя "fkirkorov"
Сториз в поддержку Анастасии Заворотнюк в инстаграме Филиппа Киркорова
"Настя, держись!", - написал Киркоров.
СМИ писали о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Родственники не комментируют ситуацию.
Тем не менее, близкие и друзья поддерживают ее. Ранее слова поддержки высказали Дмитрий Дибров и Иосиф Пригожин.
Актриса Анастасия Заворотнюк
Вчера, 01:21Культура
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
2666571721
КультураНовости культурыШоу-бизнесИнстаграмФилипп КиркоровАнастасия Заворотнюк
Рекомендуем
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
РИА
Новости
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Актриса Анастасия Заворотнюк
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Анастасия Заворотнюк
Садальский прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния