"Настя, держись!": Филипп Киркоров поддержал Заворотнюк

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров разместил в сториз инстаграма совместную фотографию с актрисой Анастасией Заворотнюк.
© Фото : инстаграм-аккаунт пользователя "fkirkorov"Сториз в поддержку Анастасии Заворотнюк в инстаграме Филиппа Киркорова
Сториз в поддержку Анастасии Заворотнюк в инстаграме Филиппа Киркорова
"Настя, держись!", - написал Киркоров.
СМИ писали о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Родственники не комментируют ситуацию.
Тем не менее, близкие и друзья поддерживают ее. Ранее слова поддержки высказали Дмитрий Дибров и Иосиф Пригожин.