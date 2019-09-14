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РИА Новости

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

13:06 14.09.2019 (обновлено: 15:25 14.09.2019)
42337
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
На кадрах видно, что после лобового столкновения автобус отскочил в кювет. По версии ГИБДД, виновником аварии мог стать водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.
Данные о количестве погибших разнятся. В МЧС сообщили о семи жертвах аварии, в региональном Минздраве — о девяти. В результате аварии также пострадали около тридцати человек.
Правоохранители возбудили два уголовных дела после ДТП.
Инспектор ГИБДД
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ДТП с автобусом под ЯрославлемЯрославская областьПроисшествия - ВидеоПроисшествия
Популярные комментарии
В этой стране без дорог, в каждый день умирают десятки человек в авариях. Тогда траур должен быть круглый год.
14 сентября, 14:56
Lenin Бессмертный
600247
Реф в своей полосе на обочине стоит, 14м прицеп так быстро не уберешь в стороону, виноват автобус это очевидно
14 сентября, 13:38
Telebaran
101075
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