Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

На кадрах видно, что после лобового столкновения автобус отскочил в кювет. По версии ГИБДД, виновником аварии мог стать водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.

Данные о количестве погибших разнятся. В МЧС сообщили о семи жертвах аварии, в региональном Минздраве — о девяти. В результате аварии также пострадали около тридцати человек.