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РИА Новости

В Ярославской области завели уголовное дело после ДТП с семью погибшими

13:05 14.09.2019 (обновлено: 15:25 14.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, после ДТП с семью жертвами в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 19, включая ребенка. Оба водителя погибли.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
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"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила представитель ведомства.
Ранее ГИБДД РФ информировало, что, по предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.
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