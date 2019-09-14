В Ярославской области завели уголовное дело после ДТП с семью погибшими

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, после ДТП с семью жертвами в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 19, включая ребенка. Оба водителя погибли.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила представитель ведомства.

Ранее ГИБДД РФ информировало, что, по предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.