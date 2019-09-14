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РИА Новости

В ДНР заявили, что двое украинских военных подорвались на фугасе

13:03 14.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Двое украинских силовиков подорвались на фугасе в районе подконтрольной Киеву Красногоровки, сообщил в субботу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Во время проведения работ по восстановлению позиций после пожара боевиками 28-й бригады в районе Красногоровки (под Контролем Киева – ред.) произошёл подрыв фугаса, ранее установленного боевиками 24-й бригады. В результате подрыва один оккупант погиб ещё один ранен", - сказал Басурин.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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