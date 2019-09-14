В ДНР заявили, что двое украинских военных подорвались на фугасе

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Двое украинских силовиков подорвались на фугасе в районе подконтрольной Киеву Красногоровки, сообщил в субботу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Во время проведения работ по восстановлению позиций после пожара боевиками 28-й бригады в районе Красногоровки (под Контролем Киева – ред.) произошёл подрыв фугаса, ранее установленного боевиками 24-й бригады. В результате подрыва один оккупант погиб ещё один ранен", - сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.