Двое пострадавших с севшего на мель судна в Югре госпитализированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Госпитализация понадобилась двоим пострадавшим на судне, севшем на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство Югры на своей странице в социальной сети Госпитализация понадобилась двоим пострадавшим на судне, севшем на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство Югры на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"

Ранее в окружном управлении МЧС РИА Новости рассказали, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.

По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель, из-за чего пострадали четыре человека. По уточненным данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту судна в момент инцидента находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Двое пострадавших будут госпитализированы на вертолете в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи. Остальных пассажиров транспортируют... "Метеор" с пассажирами направляется в поселок Перегребное, далее - в Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах сообщал также о тяжелых травмах у одного пострадавшего. Власти автономного округа эту информацию подтвердили. При этом в экстренных службах региона уточняли, что у него серьезный ушиб грудного отдела позвоночника, медики подозревают перелом.