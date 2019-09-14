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РИА Новости

Двое пострадавших с севшего на мель судна в Югре госпитализированы

12:56 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Госпитализация понадобилась двоим пострадавшим на судне, севшем на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство Югры на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее в окружном управлении МЧС РИА Новости рассказали, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.
По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель, из-за чего пострадали четыре человека. По уточненным данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту судна в момент инцидента находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.
"Двое пострадавших будут госпитализированы на вертолете в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи. Остальных пассажиров транспортируют... "Метеор" с пассажирами направляется в поселок Перегребное, далее - в Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении.
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Источник в экстренных службах сообщал также о тяжелых травмах у одного пострадавшего. Власти автономного округа эту информацию подтвердили. При этом в экстренных службах региона уточняли, что у него серьезный ушиб грудного отдела позвоночника, медики подозревают перелом.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, идет проверка. Следствие запросило судовые документы, акты технического освидетельствования судна, устанавливается сумма причиненного ущерба владельцу "Метеора".
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